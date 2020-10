Morì a 23 anni per un arresto cardiaco: la famiglia dona un’ambulanza alla Croce Rossa (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLaviano (Sa) – Il dolore per la perdita del proprio figlio che si trasforma in amore per la comunità. Accade a Laviano, nell’Alto Sele, dove la famiglia di Giovanni Robertiello, il 23enne operaio che morì il giorno di Pasqua a causa di un arresto cardiaco, con le offerte raccolte al funerale del giovane, ha acquistato e donato alla Croce Rossa Italiana, un’ambulanza che è stata messa a disposizione del locale comitato Cri di Serre – presso la sede distaccata di Laviano. Un gesto d’amore quello famiglia del giovane per la cittadina dell’Alta Valle del Sele che nelle scorse ore ha visto la cerimonia di consegna del mezzo tra la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLaviano (Sa) – Il dolore per la perdita del proprio figlio che si trasforma in amore per la comunità. Accade a Laviano, nell’Alto Sele, dove ladi GiovRobertiello, il 23enne operaio che morì il giorno di Pasqua a causa di un, con le offerte raccolte al funerale del giovane, ha acquistato etoItaliana, un’ambulanza che è stata messa a disposizione del locale comitato Cri di Serre – presso la sede distaccata di Laviano. Un gesto d’amore quellodel giovane per la cittadina dell’Alta Valle del Sele che nelle scorse ore ha visto la cerimonia di consegna del mezzo tra la ...

robyeyli : RT @Frances52779614: ????? Gino Rossi 'Paesaggio ad Asolo' 1912. Non resse all'orrore provato e dopo oltre vent'anni di 'ricovero' in differe… - guastellae : RT @ImSophiaPLMS: @PasqualeTotaro @GucciPatrizia @OriettasRecipes @ElenarussoTW @AnnaRagosta @MarnaSilimbani @Mercurimc @tafudany1 @Oia3549… - SettenewsWeb : A quarant’anni dalla tragedia che colpì tutta l’Italia, sarà raccontata in versione fiction la storia di Alfredo Ra… - rioagor : @cincinnato13 @DinoFaralli @MassimoBoldi Fesso rimani. Mio padre morì per un complotto cardiocircolatorio, colester… -

Ultime Notizie dalla rete : Morì anni Ne Vale la pena compie 10 anni COOPERATIVA RADIO BRUNO srl