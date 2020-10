Montesano in piazza senza mascherina. La polizia lo ferma e lui urla: «La metto ma lasciatemi andare!» – Il video (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)Enrico Montesano è stato fermato dalla polizia a Roma, in piazza Montecitorio, perché non indossava la mascherina. Gli agenti hanno intimato all’attore – che s’è schierato a favore della manifestazione No Mask del 10 ottobre, pur non partecipando fisicamente all’evento – di metterla, ma l’interessato ha opposto resistenza: «Non riesco a respirare io, a me fa male!». Poi, quando un poliziotto gli ha ricordato che la mascherina è obbligatoria, Montesano ha letteralmente perso le staffe e si è messo a urlare, come mostrato nel video diffuso dall’agenzia Dire: «È un obbligo di ... Leggi su open.online (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)Enricoè statoto dallaa Roma, inMontecitorio, perché non indossava la. Gli agenti hanno intimato all’attore – che s’è schierato a favore della manifestazione No Mask del 10 ottobre, pur non partecipando fisicamente all’evento – di metterla, ma l’interessato ha opposto resistenza: «Non riesco a respirare io, a me fa male!». Poi, quando un poliziotto gli ha ricordato che laè obbligatoria,ha letteralmente perso le staffe e si è messo are, come mostrato neldiffuso dall’agenzia Dire: «È un obbligo di ...

fanpage : #Montesano in piazza con Salvini senza mascherina, fermato dalla polizia - Adnkronos : #Montesano: 'In piazza senza #mascherina perché sono coerente' - ilfoglio_it : Montesano, Celentano, Paragone, Maddalena, Cunial, Fusaro, Marione e Di Bella. Il M5s scopre che la piazza negazion… - NOPDM5SLEGA : RT @RadioSavana: Enrico Montesano in piazza senza mascherina, fermato dalla polizia: 'La legge impone di girare a volto scoperto. Questo è… - maxxxks : RT @RadioSavana: Enrico Montesano in piazza senza mascherina, fermato dalla polizia: 'La legge impone di girare a volto scoperto. Questo è… -