Montesano in piazza con Salvini senza mascherina. Fermato dalla polizia: “Non respiro, fa malee" (Di martedì 13 ottobre 2020) L’aveva chiamata “disobbedienza civile” qualche giorno fa. Contro l’obbligo delle mascherine all’aperto, “inutili e dannose”. Poi però in piazza con i ‘no mask’ non ci era andato. Enrico Montesano, dopo aver dribblato la manifestazione di sabato scorso, ha scelto piazza Montecitorio per la sua prima uscita pubblica da disobbediente senza mascherina. Foto e video con simpatizzanti, qualche scatto anche con Matteo Salvini. Tutto a volto scoperto. E’ capitolato solo quando la polizia gli ha intimato di indossare la mascherina. Un confronto finito con Montesano che urlava in faccia agli agenti.Con la mascherina abbassata e loro che retrocedevano per timore ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) L’aveva chiamata “disobbedienza civile” qualche giorno fa. Contro l’obbligo delle mascherine all’aperto, “inutili e dannose”. Poi però incon i ‘no mask’ non ci era andato. Enrico, dopo aver dribblato la manifestazione di sabato scorso, ha sceltoMontecitorio per la sua prima uscita pubblica da disobbediente. Foto e video con simpatizzanti, qualche scatto anche con Matteo. Tutto a volto scoperto. E’ capitolato solo quando lagli ha intimato di indossare la. Un confronto finito conche urlava in faccia agli agenti.Con laabbassata e loro che retrocedevano per timore ...

ilfoglio_it : Montesano, Celentano, Paragone, Maddalena, Cunial, Fusaro, Marione e Di Bella. Il M5s scopre che la piazza negazion… - ZPeppem : RT @neXtquotidiano: #Montesano dopo aver incontrato Salvini a piazza Montecitorio è stato fermato dalla polizia proprio perché non indossav… - angelinascanu : RT @neXtquotidiano: #Montesano dopo aver incontrato Salvini a piazza Montecitorio è stato fermato dalla polizia proprio perché non indossav… - neXtquotidiano : #Montesano dopo aver incontrato Salvini a piazza Montecitorio è stato fermato dalla polizia proprio perché non indo… - Ettore572 : RT @Adnkronos: #Salvini e #Montesano in piazza a Montecitorio per Chico Forti -