Montenegro-Lussemburgo, botte da orbi: rissa finale nel recupero, tre espulsi (VIDEO) (Di martedì 13 ottobre 2020) Succede di tutto nel finale di Montenegro-Lussemburgo. Nel match valevole per la Nations League 2020/2021 gli ospiti trovano una storica vittoria per 2-1, ma negli ultimi secondi di partita gli animi si scaldano parecchio: un intervento congiunto tra Till e Jankovic scatena la reazione dei due giocatori che si prendono a schiaffi, nel mentre si accende un parapiglia generale. L'arbitro si consulta con il quarto uomo ed è irremovibile: rosso a Till, rosso a Jankovic, doppio giallo e quindi conseguente rosso a Simic. Si finisce dieci contro nove. In alto il VIDEO di quanto accaduto.

Le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21 UEFA 2021 hanno decretato le prime partecipanti alla fase finale. Qualificate come vincitrici dei gironi: Inghilterra, Russia, Spagna, Danimarca Qualif ...

Nations League: Spagna ko, Germania-Svizzera 3-3

Germania e Svizzera danno vita a un match spettacolare e chiudono sul 3-3, Spagna ko in Ucraina, Montenegro battuto dal Lussemburgo.

Germania e Svizzera danno vita a un match spettacolare e chiudono sul 3-3, Spagna ko in Ucraina, Montenegro battuto dal Lussemburgo.