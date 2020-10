Monopattini Helbiz da oggi alimentati da sole fonti rinnovabili fornite da Enel Energia (Di martedì 13 ottobre 2020) Grazie al protocollo d'intesa firmato da Helbiz ed Enel in occasione della settimana Europea della Mobilità sostenibile, le città italiane potranno contare su una flotta di micro-mobilità alimentata ... Leggi su leggo (Di martedì 13 ottobre 2020) Grazie al protocollo d'intesa firmato daedin occasione della settimana Europea della Mobilità sostenibile, le città italiane potranno contare su una flotta di micro-mobilità alimentata ...

SimoneGironi : Ing.Gironi Helbiz con Enel per una mobilità davvero green nelle città - - HDblog : RT @HDblog: Helbiz con Enel per una mobilità davvero green nelle città - GCattaneo_ : Da oggi #monopattini + #ebike @helbizofficial saranno 100% sostenibili grazie a @enelenergia. @helbizofficial  ed… - GuyAdami : RT @HDblog: Helbiz con Enel per una mobilità davvero green nelle città - palella : RT @HDblog: Helbiz con Enel per una mobilità davvero green nelle città -