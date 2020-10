Monopattini ad energia pulita. Intesa tra Helbiz ed Enel. Spinta alla micro-mobilità nelle città italiane. Un passo concreto in direzione green

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 ottobre 2020) Una forte-mobilità elettricacittà. A realizzarla sono, che in occasione della settimana Europea della Mobilità sostenibile hanno firmato un accordo per alimentare una flotta di mezzi con la solarinnovabile fornita da. Obiettivo dell’è accelerare il tasso di utilizzo die bici elettriche in sharing attraverso l’impiego esclusivo di fonti rinnovabili. A partire da ieri infatti, tutti i mezzi elettricisaranno alimentati darinnovabile certificata erogata dapresso ...