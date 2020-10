Monopattini, a Milano arriva il servizio di rimozione: troppi i mezzi parcheggiati in divieto di sosta su strade e marciapiedi (Di martedì 13 ottobre 2020) Monopattini parcheggiati in disordine su marciapiedi, davanti ai saliscendi, all’uscita del metrò e per strada. La città di Milano dice basta alla sosta selvaggia dei mezzi in sharing che va avanti da mesi: da mercoledì 14 ottobre partirà un servizio strutturato di rimozione dei Monopattini in divieto di sosta. Il servizio – emerge da una circolare del vicecomandante della polizia locale, Paolo Ghirardi – sarà attivo tutti i giorni della settimana, dalle 8 alle 20, e utilizzerà anche un autocarro di Atm per portare via i mezzi. Gli operatori incaricati della rimozione dei mezzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020)in disordine su, davanti ai saliscendi, all’uscita del metrò e per strada. La città didice basta allaselvaggia deiin sharing che va avanti da mesi: da mercoledì 14 ottobre partirà unstrutturato dideiindi. Il– emerge da una circolare del vicecomandante della polizia locale, Paolo Ghirardi – sarà attivo tutti i giorni della settimana, dalle 8 alle 20, e utilizzerà anche un autocarro di Atm per portare via i. Gli operatori incaricati delladei...

