Moiano | dipendente comunale positivo al Covid-19 | chiusi gli uffici

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Undiè risultatoal test del-19, ad annunciarlo sulla pagina social del comune sannita il sindaco Giacomo Buonanno. Di seguito il post: “Il Comune dirende noto che un proprioè risultato esserealcome da test effettuato in laboratorio privato. In attesa di riscontro da parte dell’Azienda sanitaria locale, è stata immediatamente disposta la chiusura del Municipio stesso per l’esecuzione delle necessarie attività di sanificazione. Sempre attraverso questo canale comunicheremo la data di riapertura ed il ripristino dei ...