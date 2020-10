"Modello De Luca"? Travolto dal coronavirus: quanto costa in Campania ogni ricovero. Confronto umiliante con la Lombardia leghista (Di martedì 13 ottobre 2020) Vincenzo De Luca è davvero un bravo amministratore del sistema sanitario campano? I conti li ha fatti il quotidiano Italia Oggi, numeri alla mano, quelli della Protezione civile, si è scoperto che lo sceriffo campano che da mesi non lesina critiche contro i suoi omologhi del Nord in verità non è un bravo amministratore. "Una tabella del Dipartimento della protezione civile lo pone al primo posto nella graduatoria nazionale della spesa per contagiato Covid nel momento apicale della pandemia, quando la Campania era ancora tra le regioni meno colpite dal virus. Si era al 30 aprile scorso: per 4.423 contagiati campani, la spesa complessiva risultava pari a 337,5 milioni di euro, pari a ben 76.308 euro per ciascun contagiato. La Lombardia, regione più colpita con 75.732 contagiati, spendeva 392,1 milioni in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Vincenzo Deè davvero un bravo amministratore del sistema sanitario campano? I conti li ha fatti il quotidiano Italia Oggi, numeri alla mano, quelli della Protezione civile, si è scoperto che lo sceriffo campano che da mesi non lesina critiche contro i suoi omologhi del Nord in verità non è un bravo amministratore. "Una tabella del Dipartimento della protezione civile lo pone al primo posto nella graduatoria nazionale della spesa per contagiato Covid nel momento apicale della pandemia, quando laera ancora tra le regioni meno colpite dal virus. Si era al 30 aprile scorso: per 4.423 contagiati campani, la spesa complessiva risultava pari a 337,5 milioni di euro, pari a ben 76.308 euro per ciascun contagiato. La, regione più colpita con 75.732 contagiati, spendeva 392,1 milioni in ...

maxluzzi : RT @Libero_official: Il modello #DeLuca in crisi. Costi record in #Campania per ogni ricovero da #coronavirus: il confronto con la #Lombard… - Moon13_me : RT @Libero_official: Il modello #DeLuca in crisi. Costi record in #Campania per ogni ricovero da #coronavirus: il confronto con la #Lombard… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: Il modello #DeLuca in crisi. Costi record in #Campania per ogni ricovero da #coronavirus: il confronto con la #Lombard… - JosephGhorna : RT @Libero_official: Il modello #DeLuca in crisi. Costi record in #Campania per ogni ricovero da #coronavirus: il confronto con la #Lombard… - Libero_official : Il modello #DeLuca in crisi. Costi record in #Campania per ogni ricovero da #coronavirus: il confronto con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Modello Luca Luca Zaia, lezione a De Luca: coronvirus, il modello Veneto. Tamponi a tappeto e corsie vuote Liberoquotidiano.it Inaugurato il Salerno Boat Show. Barche (nuove e usate) e turismo al centro del programma

Prima del rituale taglio del nastro, De Luca non ha rinunciato ad ammonire ... dove la parte del leone la svolgono i modelli di Italia Yachts, cantiere con sede produttiva a Chioggia (ma ben ...

Vincenzo De Luca, costi record in Campania per i ricoveri da coronavirus: il confronto con la Lombardia di Fontana

"Tamponi a tappeto e corsie vuote". Ecco il modello Veneto: Zaia, una lezione per De Luca Ecco altri numeri, la Lombardia di Attilio Fontana, finita al centro delle cronache dalle morti nelle Rsa alla ...

Prima del rituale taglio del nastro, De Luca non ha rinunciato ad ammonire ... dove la parte del leone la svolgono i modelli di Italia Yachts, cantiere con sede produttiva a Chioggia (ma ben ..."Tamponi a tappeto e corsie vuote". Ecco il modello Veneto: Zaia, una lezione per De Luca Ecco altri numeri, la Lombardia di Attilio Fontana, finita al centro delle cronache dalle morti nelle Rsa alla ...