Milik rompe il silenzio: “Trattato male dal Napoli” (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo il mancato trasferimento alla Roma, l’attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik, sceglie du raccontare la sua verità al portale polacco Sportawave Fakty: “Il club voleva prolungare il contratto con me per altri cinque anni. Mi è stata data una scelta: firmare, o andarmene e io ho deciso che mi sarebbe piaciuto provare qualcosa di nuovo altrove. Il mio agente si è messo a cercare una soluzione. C’era interesse da parte di alcune squadre e ci sono stati dei colloqui. Non voglio fornire nomi o dettagli, ma affinché il trasferimento avvenga, è necessario un accordo tra le squadre e il giocatore. C’è stato il via libera da parte mia, ma i club non andavano d’accordo e alla fine sono rimasto”. Milik ha confermato di aver sostenuto le visite mediche con la Roma e dalle quali ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo il mancato trasferimento alla Roma, l’attaccante del Napoli, Arkadiusz, sceglie du raccontare la sua verità al portale polacco Sportawave Fakty: “Il club voleva prolungare il contratto con me per altri cinque anni. Mi è stata data una scelta: firmare, o andarmene e io ho deciso che mi sarebbe piaciuto provare qualcosa di nuovo altrove. Il mio agente si è messo a cercare una soluzione. C’era interesse da parte di alcune squadre e ci sono stati dei colloqui. Non voglio fornire nomi o dettagli, ma affinché il trasferimento avvenga, è necessario un accordo tra le squadre e il giocatore. C’è stato il via libera da parte mia, ma i club non andavano d’accordo e alla fine sono rimasto”.ha confermato di aver sostenuto le visite mediche con la Roma e dalle quali ...

