Milik: “Il Napoli è stato poco professionale. Non ho nessun accordo” (Di martedì 13 ottobre 2020) Intervistato da Sportowefakty.pl, Arkadiusz Milik ha parlato dell’attuale situazione in casa Napoli. Queste le parole dell’attaccante degli azzurri messo per ora ai margini del progetto di Gattuso: “Il Napoli voleva prolungare e mi ha messo di fronte a un bivio: firmare il rinnovo o andarmene. Ho deciso di provare qualcosa di nuovo altrove. Il mio agente stava cercando una nuova soluzione, alcune squadre si sono interessate e abbiamo parlato. Roma? Ho fatto le visite e sono andate bene. Il club aveva anche fatto un annuncio in merito. Però non voglio dire a quale squadra sono stato più vicino, confermo però che era un’italiana. Soldi? Se il mio futuro dipendesse dai soldi avrei rinnovato già col Napoli perché le ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) Intervida Sportowefakty.pl, Arkadiuszha parlato dell’attuale situazione in casa. Queste le parole dell’attaccante degli azzurri messo per ora ai margini del progetto di Gattuso: “Ilvoleva prolungare e mi ha messo di fronte a un bivio: firmare il rinnovo o andarmene. Ho deciso di provare qualcosa di nuovo altrove. Il mio agente stava cercando una nuova soluzione, alcune squadre si sono interessate e abbiamo parlato. Roma? Ho fatto le visite e sono andate bene. Il club aveva anche fatto un annuncio in merito. Però non voglio dire a quale squadra sonopiù vicino, confermo però che era un’italiana. Soldi? Se il mio futuro dipendesse dai soldi avrei rinnovato già colperché le ...

