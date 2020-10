Milan, Rebic prova a recuperare per il derby: la situazione (Di martedì 13 ottobre 2020) Ad oggi Ante Rebic non sarebbe disponibile per il derby a causa dell’infortunio ma il Milan attende l’esito della visita specialistica. Il Milan spera in un recupero di Ante Rebic in tempo per il derby di sabato pomeriggio contro l’Inter. Lo riporta Corriere dello Sport segnalando però che il croato sta affrontando una corsa contro il tempo. Rebic si è procurato una lussazione del gomito nel corso della sfida contro il Crotone. Sino ad oggi ha seguito terapie conservative ma potrà riprendere ad allenarsi con il gruppo solamente se la visite dal medico specialista, in programma tra oggi e domani, darà esito positivo. Da quello che trapela da Milanello, lo staff tecnico non crede molto al suo recupero e per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Ad oggi Antenon sarebbe disponibile per ila causa dell’infortunio ma ilattende l’esito della visita specialistica. Ilspera in un recupero di Antein tempo per ildi sabato pomeriggio contro l’Inter. Lo riporta Corriere dello Sport segnalando però che il croato sta affrontando una corsa contro il tempo.si è procurato una lussazione del gomito nel corso della sfida contro il Crotone. Sino ad oggi ha seguito terapie conservative ma potrà riprendere ad allenarsi con il gruppo solamente se la visite dal medico specialista, in programma tra oggi e domani, darà esito positivo. Da quello che trapela daello, lo staff tecnico non crede molto al suo recupero e per ...

AntoVitiello : #Pradè conferma: '#Pezzella l'unica offerta ce l'ha portata ieri sera, un prestito del #Milan' Poi sulla questione… - Danielegiuglio : RT @battitomilan7: Ascoltando Sky ,solo l'Inter ha i giocatori in nazionale .solo l'Inter ha i giocatori con il Covid...il Milan non ha i g… - infoitsport : Inter-Milan, Pioli ritrova Ibra e spera in Rebic: le ultime - ozanoktaymustaf : RT @MilanPress_it: I rossoneri proveranno fino all'ultimo a recuperare Ante #Rebic per il derby ma, qualora il croato non ce la facesse, #P… - Gardenia11_1 : RT @battitomilan7: Ascoltando Sky ,solo l'Inter ha i giocatori in nazionale .solo l'Inter ha i giocatori con il Covid...il Milan non ha i g… -