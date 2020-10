Milan, positivo Bonera nello staff: tamponi di squadra tutti negativi (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Milan ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale che Daniele Bonera, attualmente membro dello staff tecnico di Stefano Pioli, è risultato positivo al coronavirus. Esito negativo invece per i tamponi a cui si è sottoposta la squadra. Daniele Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19; Bonera oggi è a casa in buone condizioni. tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020) Ilha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale che Daniele, attualmente membro dellotecnico di Stefano Pioli, è risultatoal coronavirus. Esito negativo invece per ia cui si è sottoposta la. Daniele, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esitoal Covid-19;oggi è a casa in buone condizioni.gli altrieffettuati ieri sul grupposono risultatied il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti. L'articolo ...

