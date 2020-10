Milan, nuovo positivo al Covid-19: è Daniele Bonera (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Milan attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto che Bonera è risultato positivo al Covid–19. Questa la nota del club rossonero: “Daniele Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19; Bonera oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti.” Foto: sito Milan L'articolo Milan, nuovo positivo al Covid-19: è Daniele ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) Ilattraverso un comunicato ufficiale ha reso noto cheè risultatoal–19. Questa la nota del club rossonero: “, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esitoal-19;oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti.” Foto: sitoL'articoloal-19: è...

