Milan, nuovo caso di Covid-19: anche Bonera positivo (Di martedì 13 ottobre 2020) Bonera positivo Covid – nuovo caso di contagio da coronavirus in casa Milan. E’ risultato positivo infatti, dopo gli ultimi tamponi effettuati, un membro dello staff tecnico di Pioli: Daniele Bonera. L’ex difensore rossonero e ora collaboratore tecnico del club rossonero: “In seguito a un rialzo febbrile è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19. Bonera oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti”. Bonera, ... Leggi su giornal (Di martedì 13 ottobre 2020)di contagio da coronavirus in casa. E’ risultatoinfatti, dopo gli ultimi tamponi effettuati, un membro dello staff tecnico di Pioli: Daniele. L’ex difensore rossonero e ora collaboratore tecnico del club rossonero: “In seguito a un rialzo febbrile è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esitoal-19.oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti”., ...

