Milan, nuovo caso di coronavirus: positivo Daniele Bonera (Di martedì 13 ottobre 2020) Daniele Bonera, collaboratore tecnico di Stefano Pioli, è positivo al Covid. Lo rende noto il Milan in un comunicato. 'In seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 ottobre 2020), collaboratore tecnico di Stefano Pioli, èal Covid. Lo rende noto ilin un comunicato. 'In seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a ...

acmilan : 'I grew up watching #ACMilan win' The new Rossoneri defender's first words: @DalotDiogo ??? 'Sono cresciuto guard… - marcoconterio : ?? George Gardi, intermediario di #Kabak a @TuttoMercatoWeb 'Il #Milan sta crescendo nel suo progetto, che affascina… - zazoomblog : Milan nuovo caso di Covid-19: anche Bonera positivo - #Milan #nuovo #Covid-19: #anche - clikservernet : Milan, nuovo positivo al Covid-19: è Daniele Bonera - Noovyis : (Milan, nuovo positivo al Covid-19: è Daniele Bonera) Playhitmusic - -