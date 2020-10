Migranti | test | chi guadagna con l’accoglienza? Quante tasse pagano e quanto spende lo Stato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Volete conoscere la distanza che separa l’apparenza dalla realtà? Il vero dal falso? Volete capire come si gonfia l’emozione e come si perde la ragione? Allora fate questo. Rispondete, prima di leggere le ulteriori righe dell’articolo, alla seguente domanda: secondo voi chi fa l’affare ad avere iin casa? Quelli che fuggono (da guerre, fame, etc) e trovano una casa e un lavoro o loche li accoglie? Avete risposto? Ora proseguite nella lettura. Domani 14 ottobre sarà pubblico il decimo rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione ad opera della Fondazione Leone Moressa, la più accreditata nell’indagine dell’universo migratorio in Italia, anticipato su Repubblica da Vladimiro Polchi. I dati sono a consuntivo e si riferiscono all’anno ...