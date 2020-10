Michelle Hunziker, la foto di famiglia su Instagram (Di martedì 13 ottobre 2020) Una giornata speciale da celebrare e da trascorrere in famiglia: grandi emozioni il 10 ottobre per Michelle Hunziker, per lei questa data ha un significato particolare perché racchiude tre eventi importanti. Un momento da dedicare agli affetti per festeggiare il compleanno della figlia Sole che ha spento sette candeline, quello della mamma e nonna Ineke e i sei anni d’amore con il marito Tomaso Trussardi. I due infatti si sono sposati il 10 ottobre 2014. L’occasione perfetta per uno scatto tutti insieme che poi è stato postato su Instagram corredato della scritta “famiglia” accompagnata da un cuore. Nell’immagine, molto spontanea e da cui traspare il calore e l’affetto, si possono vedere la figlia Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza, la ... Leggi su dilei (Di martedì 13 ottobre 2020) Una giornata speciale da celebrare e da trascorrere in: grandi emozioni il 10 ottobre per, per lei questa data ha un significato particolare perché racchiude tre eventi importanti. Un momento da dedicare agli affetti per festeggiare il compleanno della figlia Sole che ha spento sette candeline, quello della mamma e nonna Ineke e i sei anni d’amore con il marito Tomaso Trussardi. I due infatti si sono sposati il 10 ottobre 2014. L’occasione perfetta per uno scatto tutti insieme che poi è stato postato sucorredato della scritta “” accompagnata da un cuore. Nell’immagine, molto spontanea e da cui traspare il calore e l’affetto, si possono vedere la figlia Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza, la ...

