Michele Emiliano chi è il magistrato che regna in Puglia? Età | Carriera | moglie

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ex, presidente della regionedal 2015 ed ex sindaco di Bari per dieci anni. Uno dei personaggi politici più in mostra del momento per le sue posizioni.(Rai)Figlio di un piccolo imprenditore barese specializzato in logistica e design,, nasce a Bari il 23 Luglio del 1959. Da ragazzo gioca a calcio e poi a basket per poi laurearsi in giurisprudenza. 26enne vince il concorso in magistratura occupandosi in quel periodo sia dell’apprendistato dache dell’azienda di famiglia. Si trasferisce ad Agrigento dove in procura gli capita di incrociare Giovanni Falcone e Rosario Livatino, poi passa a Brindisi ad occuparsi di lotta alla Mafia. Torna a Bari come sostituto ...