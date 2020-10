Metropolitana di Napoli, assenteismo e corse abolite: via alle indagini. Carabinieri a Palazzo San Giacomo (Di martedì 13 ottobre 2020) Sui disservizi nei trasporti pubblici, registrati nei giorni scorsi aNapoli, ora indagano i Carabinieri. Gli investigatori sono stati notati al Comune di Napoli dove si sarebbero recati per avviare i primi atti di indagine. Nelle scorse settimane, a causa dell’assenza di personale, la linea 1 della Metropolitana di Napoli ha dovuto limitare la percorrenza. E disagi si sono verificati anche alle funicolari. Una situazione che ha visto lo stesso sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, prendere una posizione durissima. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 ottobre 2020) Sui disservizi nei trasporti pubblici, registrati nei giorni scorsi a, ora indagano i. Gli investigatori sono stati notati al Comune didove si sarebbero recati per avviare i primi atti di indagine. Nelle ssettimane, a causa dell’assenza di personale, la linea 1 delladiha dovuto limitare la percorrenza. E disagi si sono verificati anchefunicolari. Una situazione che ha visto lo stesso sindaco di, Luigi de Magistris, prendere una posizione durissima. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

