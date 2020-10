Metà delle organizzazioni industriali in Europa crede che l'IoT trasformerà l'Industrial CyberSecurity (Di martedì 13 ottobre 2020) (Milano, 13 ottobre 2020) - Milano, 13 ottobre 2020 - Il 51% delle organizzazioni in Europa (55% a livello mondiale) si dice convinto che l'Internet of Things, uno degli elementi fondamentali della digitalizzazione delle infrastrutture Industriali in atto, cambierà il livello della sicurezza nei sistemi di controllo Industriale (ICS). Secondo il recente report di Kaspersky, "The State of Industrial CyberSecurity in the Era of Digitalization" , il 20% delle organizzazioni considera già gli incidenti legati all'IoT una priorità, ma le soluzioni efficaci contro le minacce dell'IoT non sono ancora sufficientemente diffuse. Nonostante la pandemia di coronavirus abbia rallentato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) (Milano, 13 ottobre 2020) - Milano, 13 ottobre 2020 - Il 51%in(55% a livello mondiale) si dice convinto che l'Internet of Things, uno degli elementi fondamentali della digitalizzazioneinfrastrutturein atto, cambierà il livello della sicurezza nei sistemi di controlloe (ICS). Secondo il recente report di Kaspersky, "The State ofin the Era of Digitalization" , il 20%considera già gli incidenti legati all'IoT una priorità, ma le soluzioni efficaci contro le minacce dell'IoT non sono ancora sufficientemente diffuse. Nonostante la pandemia di coronavirus abbia rallentato il ...

