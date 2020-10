Messico-Algeria, Milan guarda che Bennacer: gran gol per l’1-1 (VIDEO) (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ uno dei protagonisti del Milan che dal post lockdown sa solo vincere. Ma non solo: Ismael Bennacer è anche uno dei calciatori più importanti della Nazionale algerina e lo ha dimostrato con il gol che ha permesso ai suoi di siglare il pareggio contro il Messico dopo la rete di Corona. Dopo lo scarico di Feghouli, il centrocampista rossonero non ci ha pensato più di un attimo e ha lasciato partire una conclusione che ha lasciato di stucco il portiere avversario. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ uno dei protagonisti delche dal post lockdown sa solo vincere. Ma non solo: Ismaelè anche uno dei calciatori più importanti della Nazionale algerina e lo ha dimostrato con il gol che ha permesso ai suoi di siglare il pareggio contro ildopo la rete di Corona. Dopo lo scarico di Feghouli, il centrocampista rossonero non ci ha pensato più di un attimo e ha lasciato partire una conclusione che ha lasciato di stucco il portiere avversario.

smxworld : La notizia non è tanto il gol di Bennacer quanto il fatto che l’Algeria ha giocato in amichevole col Messico. Con u… - FAF_91 : Bennacer segna un gol per l'Algeria in Messico - AquilottoEddy : Dajè Momo #Fares non rischiare che devi essere il titolare della #Lazio #AvantiLazio #ForzaLazio #CMonEagles… - ndl00 : #Fares è in panchina per il match tra #Algeria e #Messico. La sua convocazione è una buona notizia. - milansette : Messico-Algeria, Bennacer parte dall'inizio -