Mercoledì nuovamente rischio NUBIFRAGI | ecco su quali regioni

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 13 ottobre 2020) Le condizioni meteo sono cambiate, improvvisamente. L’irruzione artica è piombata sul Mediterraneo gettandosi le basi per un peggioramento che, come previsto, sta avendo ripercussioni notevoli. Nella giornata di ieri, i modelli ad alta risoluzione parlavano chiaro da giorni, a risentirne maggiormente sono state lemeridionali laddove non sono mancati gli attesi. Localmente, come ad esempio in Salento, si sono verificati disagi a causa dell’eccessiva quantità di pioggia. Tutto finito? Purtroppo no. Nelle prossime 24 ore avremo una netta recrudescenza del maltempo, difatti transiterà un impulso perturbato sostenuto da un vortice ciclonico secondario che dalle Baleari transiterà sulla Sardegna risalendo in un secondo momento verso la Toscana e trovando...