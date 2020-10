Mercedes-Benz EQC 4x4 - Off-road estremo a emissioni zero

Leggi su quattroruote

(Di martedì 13 ottobre 2020) Laha costruito un prototipo basato sulla Suv elettrica EQC e pensato per la guida nei percorsi più estremi in fuoristrada. Si tratta della EQC 4x4, realizzata dallo stesso team che in passato ha concepito la omonima one-off su base Classe E All-Terrain e la serie limitata della G 500 4x4. La base è quella del modello di serie, già dotato di trazione integrale grazie alla presenza di un motore elettrico per ogni asse, ma le modifiche sono tali da trasformarne sia l'aspetto che le caratteristiche. Assetto rialzato e maxi carreggiate. I tecnici hanno per prima cosa fornito la vettura di un assetto pneumatico rialzato di 140 mm, che porta a 400 mm la profondità di guado superabile. Per ottenere questo risultato, sono stati installati gli assi a portale, che alzano notevolmente gli assali rispetto al centro delle ...