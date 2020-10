Mercato, Mandzukic svincolato: la Fiorentina tenta l’assalto (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo il tentativo estivo, torna di nuovo forte il nome di Mario Mandzukic in casa Fiorentina. Pesano però le richieste del giocatore Terminato il calcioMercato resta da capire il futuro dei tanti svincolati. Come riporta la Gazzetta dello sport, tra i tanti senza una squadra e in cerca di riscatto c’è anche Mario Mandzukic. L’ex Juventus dopo l’esperienza negli Emirati Arabi potrebbe tornare a giocare in Serie A. Sulle sue tracce, da tempo, c’è la Fiorentina di Commisso che è alla ricerca di giocatori d’esperienza dopo l’addio di Chiesa. I contatti con il croato sono iniziati nella scorsa sessione di Mercato quando i viola fecero un sondaggio con l’agente dell’attaccante. La trattativa si ... Leggi su zon (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo iltivo estivo, torna di nuovo forte il nome di Marioin casa. Pesano però le richieste del giocatore Terminato il calcioresta da capire il futuro dei tanti svincolati. Come riporta la Gazzetta dello sport, tra i tanti senza una squadra e in cerca di riscatto c’è anche Mario. L’ex Juventus dopo l’esperienza negli Emirati Arabi potrebbe tornare a giocare in Serie A. Sulle sue tracce, da tempo, c’è ladi Commisso che è alla ricerca di giocatori d’esperienza dopo l’addio di Chiesa. I contatti con il croato sono iniziati nella scorsa sessione diquando i viola fecero un sondaggio con l’agente dell’attaccante. La trattativa si ...

