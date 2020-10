Meno tamponi, meno casi: 4619. Morti in crescita: 39 (Di martedì 13 ottobre 2020) La flessione del lunedì. Scende il numero di tamponi - con il solito calo del weekend - e si abbassa anche il dato dei nuovi casi positivi al coronavirus che ieri sono stati 4619. Oltre ottocento in ... Leggi su leggo (Di martedì 13 ottobre 2020) La flessione del lunedì. Scende il numero di- con il solito calo del weekend - e si abbassa anche il dato dei nuovipositivi al coronavirus che ieri sono stati. Oltre ottocento in ...

Ultime Notizie dalla rete : Meno tamponi Coronavirus, aumentano i morti (+39). Meno casi ma con meno tamponi L'HuffPost Covid: 143 nuovi casi in Sardegna, quattro i decessi

In totale sono stati eseguiti 212.459 tamponi. È stabile a 140 il numero dei pazienti ricoverati in reparti non intensivi, mentre 22 sono i pazienti in terapia intensiva, tre in meno rispetto ...

NUOVO DPCM/ “Su economia e Covid il governo si muove a zig-zag, l’Ue non si fida più”

È evidente che altri paesi hanno modelli diversi dal nostro, basti pensare alla Francia, alla Svezia o alla Germania, meno rigidi di noi ... sembra che si riducano i giorni di quarantena e i tamponi ...

