Menez ed Emilie Nef Naf nuovamente insieme dopo quattro anni (FOTO)

(Di martedì 13 ottobre 2020) Certi amori non finiscono mai. È il caso di dirlo anche per la coppia JeremyNef Naf. Con una serie di post pubblicati sui rispettivi profili Instagram, l’ex rossonero (ora attaccante della Reggina) e la bellahanno annunciato la ripresa della loro love story. Lehanno conquistato i follower che hanno mostrato grande felicità nel rivedere la coppia felice e ricongiunta. View this post on Instagram À la folie alla follia 💙 @jeremy187 A post shared by 𝐄𝐌𝐈𝐋𝐈𝐄 (@nefnaf) on Oct 12, 2020 at 3:18am PDT