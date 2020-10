“Me l’ha detto in bagno, senza microfoni…”. Clamoroso GF Vip, Maria Teresa Ruta smaschera la ‘vippona’ (Di martedì 13 ottobre 2020) Nuovo capitolo dell’incredibile litigio tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. I battibecchi sono proseguiti anche durante la diretta della scorsa puntata, con Alfonso Signorini e i telespettatori rimasti colpiti da questa situazione. Nelle ultime ore Maria Teresa è ritornata a soffermarsi sulla questione, rivelando un aneddoto Clamoroso, che farà scoppiare sicuramente nuovi putiferi. La sua rivelazione è stata fatta al coinquilino Tommaso Zorzi. La Ruta ha parlato di un vero e proprio accordo chiesto dalla ‘rivale’, infatti stando a quanto dichiarato da lei, la Brandi le avrebbe domandato ufficialmente di continuare con queste liti al fine di proseguire a dare spettacolo. E ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Nuovo capitolo dell’incredibile litigio trae Matilde Brandi nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. I battibecchi sono proseguiti anche durante la diretta della scorsa puntata, con Alfonso Signorini e i telespettatori rimasti colpiti da questa situazione. Nelle ultime oreè ritornata a soffermarsi sulla questione, rivelando un aneddoto, che farà scoppiare sicuramente nuovi putiferi. La sua rivelazione è stata fatta al coinquilino Tommaso Zorzi. Laha parlato di un vero e proprio accordo chiesto dalla ‘rivale’, infatti stando a quanto dichiarato da lei, la Brandi le avrebbe domandato ufficialmente di continuare con queste liti al fine di proseguire a dare spettacolo. E ha ...

