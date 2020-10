McKennie: «Voglio essere ricordato come grande uomo e gran giocatore» (Di martedì 13 ottobre 2020) Il messaggio di Weston McKennie contro ogni discriminazione razziale. Il centrocampista della Juve in prima linea. Weston McKennie ieri è stato protagonista di un video promosso da Adidas e rilanciato attraverso i canali social della Juventus. Queste le parole del centrocampista bianconero sulla sua lotta in prima linea nel movimento Black Lives Matter. IL MESSAGGIO – «Rappresento un paese che probabilmente non mi accetta neanche, solo per il colore della mia pelle. Sentivo il bisogno di sensibilizzare le persone oltreoceano, ho ricevuto molto supporto ma anche molto odio. Non censurerò la mia opinione solo perché le persone pensano che dovrei limitarmi a giocare a calcio. Non Voglio essere conosciuto solo come un gran giocatore, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il messaggio di Westoncontro ogni discriminazione razziale. Il centrocampista della Juve in prima linea. Westonieri è stato protagonista di un video promosso da Adidas e rilanciato attraverso i canali social della Juventus. Queste le parole del centrocampista bianconero sulla sua lotta in prima linea nel movimento Black Lives Matter. IL MESSAGGIO – «Rappresento un paese che probabilmente non mi accetta neanche, solo per il colore della mia pelle. Sentivo il bisogno di sensibilizzare le persone oltreoceano, ho ricevuto molto supporto ma anche molto odio. Non censurerò la mia opinione solo perché le persone pensano che dovrei limitarmi a giocare a calcio. Nonconosciuto soloun, ...

junews24com : McKennie: «Voglio essere ricordato come grande uomo e gran giocatore» - - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: VIDEO - Juventus al fianco di McKennie nella lotta contro il razzismo: 'Triste non essere accettato dal proprio paese pe… - ChuchoCastroP : RT @TUTTOJUVE_COM: VIDEO - Juventus al fianco di McKennie nella lotta contro il razzismo: 'Triste non essere accettato dal proprio paese pe… - ClaraPorta4 : RT @TUTTOJUVE_COM: VIDEO - Juventus al fianco di McKennie nella lotta contro il razzismo: 'Triste non essere accettato dal proprio paese pe… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: VIDEO - Juventus al fianco di McKennie nella lotta contro il razzismo: 'Triste non essere accettato dal proprio paese pe… -