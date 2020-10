Mazzola: “Per terminare il campionato l’unica soluzione è restare tutti in ritiro” (Di martedì 13 ottobre 2020) L’ex stella dell’Inter, Sandro Mazzola, in un’intervista a ‘Il Mattino’, ha espresso il suo parere su come chiudere il campionato in corso ed evitare ulteriori contagi: “Per portare a termine il campionato serve restare tutti in ritiro, in bolla come dicono adesso, io non vedo altre soluzioni. Ai calciatori un po’ per volta va detto che non si può rinviare sempre, è sotto gli occhi di tutti. Fossi io il presidente dell’AIA, prenderei l’iniziativa di chiamare i capitani delle squadre e cominciare a ragionare su quella che è la strada per uscire fuori da questa enorme confusione. La via giusta è quella di isolarsi fino a fine anno, questo è l’unico modo per evitare stop e taglio degli ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) L’ex stella dell’Inter, Sandro, in un’intervista a ‘Il Mattino’, ha espresso il suo parere su come chiudere ilin corso ed evitare ulteriori contagi: “Per portare a termine ilservein ritiro, in bolla come dicono adesso, io non vedo altre soluzioni. Ai calciatori un po’ per volta va detto che non si può rinviare sempre, è sotto gli occhi di. Fossi io il presidente dell’AIA, prenderei l’iniziativa di chiamare i capitani delle squadre e cominciare a ragionare su quella che è la strada per uscire fuori da questa enorme confusione. La via giusta è quella di isolarsi fino a fine anno, questo è l’unico modo per evitare stop e taglio degli ...

