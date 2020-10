Max Pezzali, dopo cinque anni di pausa, annuncia l’uscita di “Qualcosa di nuovo” (Di martedì 13 ottobre 2020) Max Pezzali ha annunciato l’uscita di un nuovo progetto discografico, cinque anni dopo il suo ultimo album. Ecco quando potremo ascoltarlo Il suo ultimo disco di inediti risale al 2015 e ora Max Pezzali è pronto a tornare con un nuovo progetto. Si intitola “Qualcosa di nuovo” e verrà pubblicato il prossimo 30 ottobre. A … L'articolo Max Pezzali, dopo cinque anni di pausa, annuncia l’uscita di “Qualcosa di nuovo” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 13 ottobre 2020) Maxhato l’uscita di un nuovo progetto discografico,il suo ultimo album. Ecco quando potremo ascoltarlo Il suo ultimo disco di inediti risale al 2015 e ora Maxè pronto a tornare con un nuovo progetto. Si intitola “Qualcosa di nuovo” e verrà pubblicato il prossimo 30 ottobre. A … L'articolo Maxdil’uscita di “Qualcosa di nuovo” proviene da YesLife.it.

