Matrimonio a prima vista Italia 2020 finisce col botto: Andrea lascia Nicole per un’altra sposa? (Di martedì 13 ottobre 2020) Andrà in onda questa sera su Real Time la seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020. In questi giorni, dopo la messa in onda dei primi due episodi, c’è stata grande curiosità e anche grande ricerca da parte di tutti i telespettatori…Tutti vogliono sapere che cosa è successo dopo la fine del programma: le coppie sono scoppiate? I sei protagonisti hanno divorziato o stanno ancora insieme? Se lo chiedono davvero tutti e il pubblico di Matrimonio a prima vista Italia è tanto: quasi un milione di spettatori la passata settimana. Oggi quindi vogliamo parlarvi della coppia formata da Andrea Ghiselli e Nicole. I due sono stati protagonisti assoluti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 ottobre 2020) Andrà in onda questa sera su Real Time la seconda puntata di. In questi giorni, dopo la messa in onda dei primi due episodi, c’è stata grande curiosità e anche grande ricerca da parte di tutti i telespettatori…Tutti vogliono sapere che cosa è successo dopo la fine del programma: le coppie sono scoppiate? I sei protagonisti hanno divorziato o stanno ancora insieme? Se lo chiedono davvero tutti e il pubblico diè tanto: quasi un milione di spettatori la passata settimana. Oggi quindi vogliamo parlarvi della coppia formata daGhiselli e. I due sono stati protagonisti assoluti ...

