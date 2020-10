Matilde Brandi in crisi al GF VIP 5: piange e si chiude nella lavatrice (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ stata una serata sicuramente difficile quella di Matilde Brandi. La puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 12 ottobre 2020 le ha tolto forse qualche certezza. Non ha gradito i commenti di Antonella Elia, non ha apprezzato il nuovo faccia a faccia con Maria Teresa Ruta ma forse, come molti spettatori fanno notare, la cosa che l’ha fatta andare più in crisi è stato il televoto con la scelta del pubblico dei preferiti. Il fatto che i telespettatori del GF VIP 5 abbiano scelto tra i favoriti Maria Teresa Ruta, potrebbe aver innescato qualcosa in Matilde che da ieri, si pone delle domande. Oggi sembra essere molto turbata tanto che, dopo aver passato molto tempo a piangere e a disperarsi, ha deciso di prendersi del tempo per stare da sola. Per questo, dopo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ stata una serata sicuramente difficile quella di. La puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 12 ottobre 2020 le ha tolto forse qualche certezza. Non ha gradito i commenti di AntoElia, non ha apprezzato il nuovo faccia a faccia con Maria Teresa Ruta ma forse, come molti spettatori fanno notare, la cosa che l’ha fatta andare più inè stato il televoto con la scelta del pubblico dei preferiti. Il fatto che i telespettatori del GF VIP 5 abbiano scelto tra i favoriti Maria Teresa Ruta, potrebbe aver innescato qualcosa inche da ieri, si pone delle domande. Oggi sembra essere molto turbata tanto che, dopo aver passato molto tempo are e a disperarsi, ha deciso di prendersi del tempo per stare da sola. Per questo, dopo ...

