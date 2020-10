Massimiliano Ossini | la malattia della moglie durante la gravidanza | «Ci avevano detto di abortire»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) Racconta per la prima volta il dramma vissuto insieme alla: il conduttore di Mezzogiorno in famiglia si è sbottonato ai microfoni di Serena Bortone di cui è stato ospite pomeriggio, martedì 13 ottobre 2020, a Oggi è un altro giorno. Una confessione non facile taciuta per molto tempo. Ora che la paura è finalmente superataricorda: “Facevo Linea Verde e inizialmente è stata dura. Miami telefonò e mi disse che aveva due notizie. La bella è che era incinta mentre la brutta che aveva il tumore”. Leggi anche >> Serena Autieri, la verità sul rapporto con Garko: «Svilente parlarne…», la ...