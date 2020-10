Marilyn Monroe | nuove verità sulla morte della diva | era rimasta incinta e…

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 13 ottobre 2020) La moderna medicina legale ha portato alla luceveritàdi. Questo è quanto emerge da Variety, in cui si torna a parlaremisteriosa scomparsa, avvenuta il 5 agosto 1962 a soli 36 anni. Ecco la verità. La vicenda diè sempre stata avvolta nel mistero. Tuttavia, la realizzazione di una nuova serie tv ha riportato attenzione sull’avvenimento. Pare infatti che ZDF Enterprises stia collaborando con Story House Productions. Il nuovo progetto dovrebbe chiamarsi Cold Case: History e si focalizzerebbe sulle morti di personaggi celebri. Tutte queste hanno come fattore comune quello di essere avvenute in circostanze misteriose. ...