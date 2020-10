Maria Grazia morta il giorno del compleanno: “mi ha chiesto eroina come regalo” (Di martedì 13 ottobre 2020) La testimonianza del fidanzato di Maria Chiara Previtali avvalora l’ipotesi che la neo diciottenne di Amelia sia morta per overdose. Maria chiara previtaliGli ha chiesto eorina come regalo peril diciottesimo compleanno, e lui gliel’ha comprata. E ha fatto di più: se la sono iniettata insieme per ‘festeggiare’ iò raggiungimento della maggiore età di Maria Chiara. Lui è ancora vivo e racconta cosa è successo, lei invece è stata trovata morta nel letto dai genitori. Era stata Maria Chiara Previtali a chiedere al fidanzato Francesco una dose da iniettarsi, come regalo. Lui poteva dire di no, ma è tossicodipendente ... Leggi su chenews (Di martedì 13 ottobre 2020) La testimonianza del fidanzato diChiara Previtali avvalora l’ipotesi che la neo diciottenne di Amelia siaper overdose.chiara previtaliGli haeorinaregalo peril diciottesimo, e lui gliel’ha comprata. E ha fatto di più: se la sono iniettata insieme per ‘festeggiare’ iò raggiungimento della maggiore età diChiara. Lui è ancora vivo e racconta cosa è successo, lei invece è stata trovatanel letto dai genitori. Era stataChiara Previtali a chiedere al fidanzato Francesco una dose da iniettarsi,regalo. Lui poteva dire di no, ma è tossicodipendente ...

