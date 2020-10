Maria de Filippi confessa: “Ero l’amante di Costanzo, la moglie ci scoprì” (Di martedì 13 ottobre 2020) Queen Mary racconta un particolare periodo della sua vita con Maurizio Costanzo, quando lei era “l’altra”: quando Costanzo era sposato con Marta Flavi ma aveva già una storia con lei Una posizione difficile da accettare quella di Maria De Filippi che racconta: “Una sera la Flavi ci beccò al telefono la Flavi e si intromise per chiarire così la situazione. Anche mia madre intervenne: cercò di proteggermi” Maria eArticolo completo: Maria de Filippi confessa: “Ero l’amante di Costanzo, la moglie ci scoprì” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 ottobre 2020) Queen Mary racconta un particolare periodo della sua vita con Maurizio, quando lei era “l’altra”: quandoera sposato con Marta Flavi ma aveva già una storia con lei Una posizione difficile da accettare quella diDeche racconta: “Una sera la Flavi ci beccò al telefono la Flavi e si intromise per chiarire così la situazione. Anche mia madre intervenne: cercò di proteggermi”eArticolo completo:de: “Ero l’amante di, laci scoprì” dal blog SoloDonna

