Marco Pantani e il figlio mai nato: il dramma del ciclista (Di martedì 13 ottobre 2020) Questo articolo . C'è un altro aspetto misterioso nella vita di Marco Pantani. Tutto pare esser legato a un figlio mai nato. Ma che cosa si sa in più? Sedici anni di dubbi, polemiche e tanto altro. Può davvero essere riassunta così, in poche parole e con una semplice frase, la vicenda della morte di Marco Pantani. Le …

