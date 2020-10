Mantovani: "Siamo nel secondo tempo della partita Covid, tenere alta la guardia" (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - La battaglia contro il coronavirus "è come una partita di calcio: c'e' stato un primo tempo in cui abbiamo sofferto molto; la primavera e l'estate, com'era prevedibile per tutti i coronavirus e gli agenti infettivi respiratori, sono state l'intervallo. Adesso Siamo entrati nel secondo tempo". È la metafora sportiva usata dall'immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico Irccs Humanitas, ai microfoni di 'Agora'' su Rai 3. "Se ci deconcentriamo, perdiamo attenzione e abbasSiamo la guardia - ha proseguito - rischiamo di perdere la partita. Poi ci sono i tempi supplementari e i rigori, ma la partita la posSiamo vincere". "Sono un immunologo - ha precisato - e conosco il ... Leggi su agi (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - La battaglia contro il coronavirus "è come unadi calcio: c'e' stato un primoin cui abbiamo sofferto molto; la primavera e l'estate, com'era prevedibile per tutti i coronavirus e gli agenti infettivi respiratori, sono state l'intervallo. Adessoentrati nel". È la metafora sportiva usata dall'immunologo Alberto, direttore scientifico Irccs Humanitas, ai microfoni di 'Agora'' su Rai 3. "Se ci deconcentriamo, perdiamo attenzione e abbasla- ha proseguito - rischiamo di perdere la. Poi ci sono i tempi supplementari e i rigori, ma lala posvincere". "Sono un immunologo - ha precisato - e conosco il ...

chetempochefa : 'Ci siamo comportati in modo responsabile e io sono fiero del mio paese' Alberto Mantovani a #CTCF - sulsitodisimone : Mantovani: 'Siamo nel secondo tempo della partita Covid, tenere alta la guardia' - GiovanniMario12 : RT @agorarai: 'Combattere il virus è come una partita di calcio. C'è stato un primo tempo, dove abbiamo sofferto, l'estate è stata l'interv… - Profilo3Marco : RT @agorarai: 'Combattere il virus è come una partita di calcio. C'è stato un primo tempo, dove abbiamo sofferto, l'estate è stata l'interv… - angela040246 : RT @agorarai: 'Combattere il virus è come una partita di calcio. C'è stato un primo tempo, dove abbiamo sofferto, l'estate è stata l'interv… -

Ultime Notizie dalla rete : Mantovani Siamo Mantovani: "Siamo nel secondo tempo della partita Covid, tenere alta la guardia" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Mantovani: "Siamo nel secondo tempo della partita Covid, tenere alta la guardia"

Adesso siamo entrati nel secondo tempo". È la metafora sportiva usata dall'immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico Irccs Humanitas, ai microfoni di 'Agora'' su Rai 3. "Se ci deconcentriamo ...

"Atti gravi e reiterati, maestre da condannare"

Il pm Mantovani chiede 5 anni per Ori e 2 e 6 mesi per Castiglioni. "Violenze e vessazioni. Nessun interesse per il benessere dei bambini" ...

Adesso siamo entrati nel secondo tempo". È la metafora sportiva usata dall'immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico Irccs Humanitas, ai microfoni di 'Agora'' su Rai 3. "Se ci deconcentriamo ...Il pm Mantovani chiede 5 anni per Ori e 2 e 6 mesi per Castiglioni. "Violenze e vessazioni. Nessun interesse per il benessere dei bambini" ...