Maltempo Liguria, almeno 274 milioni di danni: dal Principato di Monaco in arrivo donazione (Di martedì 13 ottobre 2020) L'ultima ondata di Maltempo in Liguria, che si e' abbattuta in particolare intorno a Ventimiglia e al confine con la Francia e il basso Piemonte, ha provocato danni per almeno 274 milioni. La stima, del tutto provvisoria, e' frutto del lavoro di ricognizione che sta portando avanti l'ex assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, incaricato dal governatore Giovanni Toti di continuare a seguire gratuitamente il settore, in attesa di essere riconfermato nella nuova giunta. La somma tiene conto di circa una trentina di milioni di somme urgenze, gia' segnalate nelle ore immediatamente successive all'alluvione di inizio mese, e dei danni strutturali subiti dal patrimonio pubblico. La Regione, nei giorni scorsi, ...

