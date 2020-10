Malinovskyi, l'agente: "Al Napoli piaceva, ma il club non fece offerte" (Di martedì 13 ottobre 2020) Napoli - Intervistato da Radio Marte, il procuratore, tra gli altri, di Ruslan Malinovskyi , Sergiy Serebrennikov , ha commentato il momento di forma e le ambizioni del suo assistito: "Per ora il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020)- Intervistato da Radio Marte, il procuratore, tra gli altri, di Ruslan, Sergiy Serebrennikov , ha commentato il momento di forma e le ambizioni del suo assistito: "Per ora il ...

