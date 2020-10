Magath: “Il Barcellona ha vinto grazie a Messi, non a Guardiola” (Di martedì 13 ottobre 2020) Felix Magath, attraverso le colonne della Bild, ha attaccato Pep Guardiola, uno degli allenatori più pagati di sempre, per via del suo modo di giocare. Un attacco pesante quello dell’ex tecnico che ha vinto la Bundesliga sia da calciatore che da allenatore: “Il Barcellona ha vinto i titoli grazie a Messi, non grazie a Guardiola. Senza Messi, questo sistema di gioco non gli avrebbe portato così tanti successi. E infatti se è visto perché non ha più vinto la Champions con Bayern e City. Mettere la tattica al di sopra di ogni altra cosa ti fa commettere errori che impediscono il successo, il tiki-taka funziona solo se hai gli uomini adatti. Tenere la palla è noioso per lo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) Felix, attraverso le colonne della Bild, ha attaccato Pep Guardiola, uno degli allenatori più pagati di sempre, per via del suo modo di giocare. Un attacco pesante quello dell’ex tecnico che hala Bundesliga sia da calciatore che da allenatore: “Ilhai titoli, nona Guardiola. Senza, questo sistema di gioco non gli avrebbe portato così tanti successi. E infatti se è visto perché non ha piùla Champions con Bayern e City. Mettere la tattica al di sopra di ogni altra cosa ti fa commettere errori che impediscono il successo, il tiki-taka funziona solo se hai gli uomini adatti. Tenere la palla è noioso per lo ...

Damiano__89 : RT @GoalItalia: 'Messi ha vinto titoli, non Guardiola' ?? Il pensiero di Magath che fa discutere ?? - automatikos : @giampdisan @Cicciodicastri @MilanNewsit ti dico che a Manchester giocammo peggio che ad Atene. Solo che dall'altra… - marcofm1975 : RT @GoalItalia: 'Messi ha vinto titoli, non Guardiola' ?? Il pensiero di Magath che fa discutere ?? - EduardoNunez_73 : RT @GoalItalia: 'Messi ha vinto titoli, non Guardiola' ?? Il pensiero di Magath che fa discutere ?? - edoateng : RT @GoalItalia: 'Messi ha vinto titoli, non Guardiola' ?? Il pensiero di Magath che fa discutere ?? -