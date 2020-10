Mafia: paga una cena con soldi falsi, il clan lo condanna a morte (Di martedì 13 ottobre 2020) L’ira dei due mafiosi verso Zimmardi che aveva pagato una cena in una trattoria del quartiere con dei soldi falsi. La condanna a morte. L’indagine dei carabinieri che oggi ha portato al fermo di 20 tra boss, gregari ed estortori palermitani ha svelato anche gli autori di un tentato omicidio. Sono Marcello D’India e Giovanni … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) L’ira dei due mafiosi verso Zimmardi che avevato unain una trattoria del quartiere con dei. La. L’indagine dei carabinieri che oggi ha portato al fermo di 20 tra boss, gregari ed estortori palermitani ha svelato anche gli autori di un tentato omicidio. Sono Marcello D’India e Giovanni … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

