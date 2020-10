Mafia | commercianti dicono no al pizzo | 20 arresti nel clan

Leggi su chenews

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il coraggio deiha permesso alle forze dell’ordine di stringere il cerchio intorno a 20 mafiosi, finiti ora dietro le sbarre.(Facebook)Idi Borgo Vecchio, quartiere di Palermo, hanno detto basta al sopruso, alla violenza, alle continue intimidazioni. Tutto questo hanno dovuto sopportare per anni, in silenzio, bloccati dalla paura che qualcosa potesse capitare a loro o ai propri cari. Poi il limite, la consapevolezza che la situazione potrebbe non cambiare mai, e cosi la denuncia, ai loro estorsori, ai loro carnefici, contro quelli che ormai non li facevano più dormire la notte. Hanno denunciato i, si sono rivolti alle forze dell’ordine, e nel corso delle operazioni 20 malviventi, sono stati arrestati, tutti riconducibili al ...