Mafia, 20 fermi a Palermo: rapporti tra boss e ultras del Palermo per evitare scontri al “Barbera” (Di martedì 13 ottobre 2020) I commercianti del quartiere Borgo Vecchio di Palermo hanno deciso di ribellarsi al racket, denunciando gli estorsori mafiosi.La Procura di Palermo ha disposto il fermo di venti persone tra boss, gregari ed esattori del clan, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, ai furti e alla ricettazione, tentato omicidio aggravato, estorsioni e danneggiamenti. Oltre venti le estorsioni accertate nel corso dell'indagine. Ma non solo; l'inchiesta dei carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale AntiMafia guidata dal Procuratore Francesco Lo Voi, ha fatto emergere anche un retroscena sul tifo organizzato. Cosa nostra, infatti, avrebbe tentato di evitare gli scontri tra i gruppi ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 ottobre 2020) I commercianti del quartiere Borgo Vecchio dihanno deciso di ribellarsi al racket, denunciando gli estorsori mafiosi.La Procura diha disposto il fermo di venti persone tra, gregari ed esattori del clan, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, ai furti e alla ricettazione, tentato omicidio aggravato, estorsioni e danneggiamenti. Oltre venti le estorsioni accertate nel corso dell'indagine. Ma non solo; l'inchiesta dei carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antiguidata dal Procuratore Francesco Lo Voi, ha fatto emergere anche un retroscena sul tifo organizzato. Cosa nostra, infatti, avrebbe tentato diglitra i gruppi ...

Emerge da un’inchiesta dei carabinieri, coordinata dalla Dda, che oggi ha portato a 20 fermi. «Le indagini - scrivono gli investigatori - hanno delineato un significativo quadro di rapporti fra le ...

“Ringraziamo gli imprenditori del Borgo Vecchio che hanno denunciato le richieste di pizzo” (VIDEO)

Emerge da un'inchiesta dei carabinieri, coordinata dalla Dda, che oggi ha portato a 20 fermi. «Le indagini - scrivono gli investigatori - hanno delineato un significativo quadro di rapporti fra le ...