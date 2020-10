L’Università di Torino al top in Italia e nel mondo: al 5° posto nel nostro Paese (Di martedì 13 ottobre 2020) La National Taiwan University ha rilasciato la “Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities”, meglio conosciuta come NTU Ranking, la nota classifica che oltre a valutare le migliori università a livello globale, fornisce 6 classifiche per specifici settori (Agriculture, Engineering, Life Sciences, Medicine, Natural Sciences, Social Sciences), e 24 classifiche per specifiche materie. Sono presenti nel ranking 800 università, di cui 41 Italiane. L’Università di Torino consolida la sua posizione nella parte alta della classifica posizionandosi al 178° posto a livello globale (l’anno scorso era 179°) e migliora ulteriormente la sua performance nei confini nazionali. UniTo infatti risulta essere ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) La National Taiwan University ha rilasciato la “Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities”, meglio conosciuta come NTU Ranking, la nota classifica che oltre a valutare le migliori università a livello globale, fornisce 6 classifiche per specifici settori (Agriculture, Engineering, Life Sciences, Medicine, Natural Sciences, Social Sciences), e 24 classifiche per specifiche materie. Sono presenti nel ranking 800 università, di cui 41ne. L’Università diconsolida la sua posizione nella parte alta della classifica posizionandosi al 178°a livello globale (l’anno scorso era 179°) e migliora ulteriormente la sua performance nei confini nazionali. UniTo infatti risulta essere ...

quotidianopiem : L’Università di Torino al quinto posto in Italia secondo il NTU Ranking - solops : L’Università di Torino al quinto posto in Italia secondo il NTU Ranking - RitaNeko1 : RT @Bibliosan20: L'Università di Torino e Politecnico di Torino organizzano per la Open Access Week 2020 un webinar dal titolo 'Open Scienc… - giacomotesio : RT @demartin: @arturodicorinto No, Arturo: Politecnico di Torino NON ha trasferito la sua posta su Gmail, forse ti sei confuso con qualche… - DimitriDeVita : RT @unito: L’Università di Torino e @EITFood presentano il nuovo Massive Online Open Course (MOOC) sul microbioma umano. Il corso inizierà… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Università Torino Genoa-Torino, rinvio per Covid. Ecco la regola per la Serie A Corriere della Sera