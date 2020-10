L’Unione europea imporrà sanzioni alla Russia per l’avvelenamento di Navalny (Di martedì 13 ottobre 2020) (foto: OLGA MALTSEVA / AFP) (Photo by OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images)I ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno deciso di appoggiare un piano di sanzioni contro la Russia, sospettata di aver avvelenato con un agente nervino il leader di opposizione Alexei Navalny lo scorso 20 agosto. Francia e Germania sono i due paesi che hanno guidato questa proposta al consiglio degli Affari esteri dell’Ue, riunitosi a Lussemburgo lunedì 12 ottobre. Le sanzioni consisteranno nel congelamento dei beni e nel divieto di viaggio verso i sospetti esecutori materiali e complici dell’avvelenamento (ossia diversi funzionari dell’intelligence militare russa Gru), mentre si indaga nei confronti dei mandanti. Tuttavia ci vorrà ancora un po’ di tempo prima ... Leggi su wired (Di martedì 13 ottobre 2020) (foto: OLGA MALTSEVA / AFP) (Photo by OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images)I ministri degli Esteri dell’Unionehanno deciso di appoggiare un piano dicontro la, sospettata di aver avvelenato con un agente nervino il leader di opposizione Alexeilo scorso 20 agosto. Francia e Germania sono i due paesi che hanno guidato questa proposta al consiglio degli Affari esteri dell’Ue, riunitosi a Lussemburgo lunedì 12 ottobre. Leconsisteranno nel congelamento dei beni e nel divieto di viaggio verso i sospetti esecutori materiali e complici dell’avvelenamento (ossia diversi funzionari dell’intelligence militare russa Gru), mentre si indaga nei confronti dei mandanti. Tuttavia ci vorrà ancora un po’ di tempo prima ...

