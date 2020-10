L’unica spiegazione dei comportamenti folli di Trump è che si sta autosabotando

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il dibattito no, o sì Gli psicologi dilettanti, i conduttori radiofonici progressisti, tutti quelli affaticati dal rumoroso tramontoiano osservano Donalde si chiedono perché lo fa. L’ipotesi ora di moda – specie per il chi ha letto il bestseller su di lui della nipote Mary – è che stia facendo di tutto per perdere. Che in questa fase stia mostrando il masochismo sottotraccia di certi uomini violenti. Per dire, non fa che aiutare Biden. Dopo aver pasticciato col Covid politicamente e personalmente, dopo aver bloccato gli aiuti per gli americani in pandemia, dopo aver approvato uno spot in cui Anthony Fauci è preso fuori contesto e sembra elogiarlo e Fauci lo ha subito smentito, fa il matto anche sui dibattiti. Quello del 15 ottobre è stato cancellato anche se ora...