L'ultima follia: il governo accusa le famiglie (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per la prima volta nella storia in un testo legislativo - l'ultimo dpcm firmato ieri da Giuseppe Conte - è stata inserita una specie di norma, che è soprattutto una ramanzina fatta agli italiani sui propri comportamenti dentro le mura di casa. Ecco la perla: “Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei”. Non era appunto mai accaduto, ma all'ultimo il testo è stato scritto così deludendo il ministro della Salute Roberto Speranza che voleva anche sanzioni sui comportamenti in famiglia e perfino un invito a segnalare nel condominio comportamenti inappropriati. Ma anche in questa versione l'invasione dello Stato fra le mura domestiche è clamorosa, il primo passo mai compiuto in una democrazia sulla strada delle ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per la prima volta nella storia in un testo legislativo - l'ultimo dpcm firmato ieri da Giuseppe Conte - è stata inserita una specie di norma, che è soprattutto una ramanzina fatta agli italiani sui propri comportamenti dentro le mura di casa. Ecco la perla: “Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei”. Non era appunto mai accaduto, ma all'ultimo il testo è stato scritto così deludendo il ministro della Salute Roberto Speranza che voleva anche sanzioni sui comportamenti in famiglia e perfino un invito a segnalare nel condominio comportamenti inappropriati. Ma anche in questa versione l'invasione dello Stato fra le mura domestiche è clamorosa, il primo passo mai compiuto in una democrazia sulla strada delle ...

