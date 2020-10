L’uguaglianza di genere, una questione democratica ma anche di crescita economica (Di martedì 13 ottobre 2020) La Commissione europea e il Consiglio Europeo hanno messo in campo 750 miliardi per rilanciare l’economia colpita dalla crisi del Covid-19. All’Italia arriveranno 209 miliardi: più di un quarto del piano Next Generation Eu. Siamo, dunque, il primo stato beneficiario per quantità di fondi erogati dall’Unione. Il nostro Paese, per questo, ha davanti a sé un’occasione storica, che va colta: queste risorse non vanno disperse in mille rivoli alla ricerca di un immediato consenso, ma vanno impiegate per promuovere un … Continua L'articolo L’uguaglianza di genere, una questione democratica ma anche di crescita economica proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 ottobre 2020) La Commissione europea e il Consiglio Europeo hanno messo in campo 750 miliardi per rilanciare l’economia colpita dalla crisi del Covid-19. All’Italia arriveranno 209 miliardi: più di un quarto del piano Next Generation Eu. Siamo, dunque, il primo stato beneficiario per quantità di fondi erogati dall’Unione. Il nostro Paese, per questo, ha davanti a sé un’occasione storica, che va colta: queste risorse non vanno disperse in mille rivoli alla ricerca di un immediato consenso, ma vanno impiegate per promuovere un … Continua L'articolo L’uguaglianza di, unamadiproviene da il manifesto.

